Politici moeten vooral zichtbaar zijn in hun hopeloze queeste van vijanden vrienden te maken

Column Als de zon schijnt kan maar weinig mijn humeur verpesten. Of het moet het journaal zijn

Op de fiets naar huis in het zonnetje. Veel langer en eerder licht. Krokusjes in het gras. Mensen met zonnebrillen op en een dappere al zonder jas. Dat is nog veel te koud, maar de lente is begonnen. Volgens de meteorologen dan en ik doe ook of dat zo is.