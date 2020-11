Politiek geeft me zelden een goed gevoel

Lucas Waagmeester, momenteel correspondent van de NOS in Turkije, maar binnen afzienbare tijd in Amerika en daar alvast sfeer proevend, zei het zelfs ronduit: hoe anders is de campagne van Trump in vergelijking met die van de saaie Joe Biden. Hij trok er ook nog een afkeurend gezicht bij. Dat belooft wat mocht Biden president worden. Zondagavond proefde ik bij een extra uitzending van Op1 over de Amerikaanse verkiezingen hetzelfde bij gespreksleider Jeroen Pauw. Hij vond het wel geinig, dat botte en onaangepaste van Trump.