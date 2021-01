Politiek is overleven, telkens opnieuw overleven

Lodewijk Asscher stapte jaren geleden over van zeer succesvol wethouder in Amsterdam naar de Tweede Kamer in Den Haag. Hij vertrok fris en fruitig, met een klare heldere blik in de ogen, popelend om zijn sociale beleid omhoog te tillen naar landelijk niveau. Met de jaren zag je hem verdoffen. Er kwam een waas over de heldere blik in zijn ogen. Hij leek steeds vermoeider te worden van wat hij in Den Haag zag en hoorde.