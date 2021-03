Politiek laat woningzoekende in de kou staan en voor zelf bouwen is er te weinig grond

INGEZONDEN OPINIEEINDHOVEN - Doorrekening van de partijprogramma’s van de politieke partijen laat zien dat geen van de partijen een oplossing biedt voor de woningnood. Dat mag gerust een schande genoemd worden, omdat wel in de gehele breedte het probleem erkend wordt dat koopwoningen onbetaalbaar zijn en het wachten op een huurwoning misschien nog wel desastreuzer.

Delen per e-mail

Alsof dat niet erg genoeg is, wordt ook de mogelijkheid om zelf het heft in handen te nemen gemarginaliseerd. Die optie, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) kan voor woningzoekenden een oplossing bieden; zeker in combinatie met een oplossingsgerichte grondpolitiek.

Al decennia wordt telkens bewezen dat burgers zelf goede woningbouwprojecten kunnen ontwikkelen. Als ze maar de mogelijkheid krijgen. Dan bouwen groepen woningzoekenden samen hun eigen woningen, op basis van de budgetten van de deelnemers en naar eigen idee en smaak. Ze huren samen hun eigen deskundigen in, zijn 100 procent opdrachtgever en bouwen daarmee woningen binnen hun eigen budget en voor kostprijs.

Politiek breed ondersteund

CPO is zelfs een oplossing die eigenlijk politiek breed ondersteund wordt; haast elke gemeente heeft het in z’n beleid staan, maar het wordt niet of te weinig gestimuleerd.

Alle nieuwbouw wordt aan de markt overgelaten, vanzelfsprekend voor de marktprijs. Ja, een dak boven je hoofd is geen eerste levensbehoefte, maar een economisch product geworden. Daarnaast zijn de woningcorporaties door het liberale beleid van de laatste kabinetten haast volledig ‘kaltgestellt’.

Quote Een gemeente kan voor grond de kostprijs berekenen met als doel hiermee woningen (ver) onder de marktwaar­de te realiseren en te houden Jan Walrecht

De nieuwe omgevingswet biedt gemeenten de mogelijkheid woning categorieën aan te wijzen in nieuwe plannen, alleen gebeurt dat amper. Als op die aangewezen grond een Anti Speculatie Beding gelegd wordt, kan daar door de burger zelf voor kostprijs gebouwd worden. Dat kan een deel van de oplossing zijn.

Een voorbeeld uit de praktijk. Een initiatiefgroep van woningzoekenden uit een dorp in de omgeving van Eindhoven wil betaalbare, energiezuinige woningen met zoveel mogelijk duurzame materialen bouwen. Een eerste bericht levert direct 68 potentiële deelnemers op. Alleen er blijkt bij de gemeente geen beschikbare grond. Ja, die is er wel maar voor 100 procent in bouwclaims uitbesteed. Dit initiatief zou een-op-een te koppelen zijn aan een recent aanbod van een middelgrote aannemer die al vaak CPO projecten heeft gerealiseerd. Rijwoningen, 2-laags met kap, met voor- en achtergevels van ecologische, bio-based bouwmaterialen met zeer hoge isolatie die nog amper installatie nodig hebben. Waarmee nul-op-de-meter gerealiseerd kan worden. Gemiddelde kostprijs exclusief grond 185.000 euro inclusief BTW.

Anti speculatie-beding

Een gemeente kan zorgen dat er een grondprijs tegen kostprijs berekend wordt en dit koppelen aan een anti-speculatie-beding. Doel moet zijn dat hiermee woningen gerealiseerd worden (ver) onder de marktwaarde en dat in de toekomst ook blijven. In het beding moet dan geregeld worden dat een eigenaar bij verkoop een reëel geïndexeerde waarde krijgt en de goedkope grond goedkoop blijft.

Zo wordt er in ieder geval een perspectief geboden in de woningnood voor groepen woningzoekenden die nu alsmaar in de kou blijven staan. Door hen zelf de regie te bieden wordt ook de machteloosheid en afhankelijkheid doorbroken.

Jan Walrecht uit Eindhoven is partner Bouwen In Eigen Beheer