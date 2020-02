Politiek opportunisme en verontrustend grote tractoren

Natuurlijk, in een democratie moet je het kunnen hebben over zaken als problemen rond integratie. Maar complete bevolkingsgroepen wegzetten als crimineel -Theo Hiddema deed het maandag nog op een partijbijeenkomst - is ronduit racistisch. In Brabant vinden veel partijen dat echter kennelijk niet zo’n probleem. De koers van Forum in Brabant is een andere dan de landelijke, klinkt het vergoelijkend. Bijvoorbeeld bij de fractieleider van de ChristenUnie/SGP. Als je die redenering doortrekt, zou je je ook kunnen afvragen of het wel zeker is dat ze bij de CU/SGP in Brabant net als hun landelijke broeders in God geloven. Afijn, ik stoor me mateloos aan dit soort politiek opportunisme. En dan eisen 50Plus en Lokaal Brabant ook nog eens als een stel verwende peuters een gedeputeerde. Alles onder het mom van ‘Brabant moet toch bestuurd worden’.