Politieke partijen lijken in de campagne immigratie een beetje te vergeten

INGEZONDEN OPINIEMIDDELBEERS - In de verkiezingscampagnes van de politieke partijen worden het migratie- en vluchtelingenbeleid als onderwerp verdrongen door de corona-problematiek. Toch verdient het onderwerp veel aandacht. Want in arbeidsvoorwaarden voor gastarbeiders zitten nog steeds veel inconsequenties.

Hoogopgeleide, gespecialiseerde expats hoeven onze taal niet te spreken en niet in te burgeren en ze krijgen de beschikking over allerlei dure faciliteiten. Lager opgeleide migranten moeten wel aan allerlei eisen voldoen en worden vaak gehuisvest in kwetsbare wijken waar ze in concurrentie lijken te komen met autochtone bewoners.

Zo is het begrijpelijk dat groepen mensen zich isoleren of gelijkgestemden opzoeken, wat leidt tot polarisatie. Als we de zaken correct benoemen en we vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen, kan een goed migratiebeleid problemen oplossen in plaats van oproepen.

Stamboomonderzoek

Migratie en de gevolgen ervan hebben in onze vaderlandse geschiedenis een grote rol heeft gespeeld. De meesten van ons zouden bij stamboomonderzoek op voorouders stuiten die uit een ander land kwamen. Migranten vormen dus een heterogene groep van vluchtelingen, expats, werkenden, studenten, liefdesmigranten, enzovoort. Toch bestaat bij veel mensen de neiging om “de vreemdeling” met wantrouwen te bekijken. Er wordt gesproken van “gelukszoekers”, “steuntrekkers”, “islamverkondigers”, “banenpikkers”.

Een van de waarden die we in Nederland belangrijk vinden is de democratie en het scheiden van wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht. Een andere belangrijke waarde is het uit mogen komen voor de eigen identiteit, denkbeelden en gevoelens. Denk aan vrouwenrechten, seksuele vrijheid, mogen zijn hoe je je voelt. Ook vrijheid van godsdienst en scheiding van kerk en staat zijn belangrijk.

Vluchtelingen vormen een klein deel van de migranten, waar wel veel aandacht naar uitgaat. De basis voor een goed vluchtelingenbeleid, zeker op de langere termijn, ligt in het verbeteren van de omstandigheden in de landen van herkomst. Daarbij moet niet de winst voor onze eigen welvaart en bedrijfsleven het uitgangspunt zijn, maar het verbeteren van basale leefsituaties ter plekke. Voldoende en goede kwaliteit van voedsel, wonen, onderwijs, zorg, werk en veiligheid.

Voorts moeten bij brandhaarden de bufferlanden waar vluchtelingen worden opgevangen, worden geholpen om de opvang in goede banen te leiden; terugkeer naar eigen huis en haard is dan veel dichterbij.

Bed, brood en... werk

Als mensen toch hier terecht komen en een status als vluchteling krijgen, is het belangrijk dat ze niet alleen voorzien worden van bed en brood, maar ook dat ze aan het werk kunnen. Het is vreemd dat bij de huidige krapte op de arbeidsmarkt, met tekorten aan verpleegkundigen, verzorgers, praktische technici, vrachtwagenchauffeurs, bouwvakkers, monteurs en medewerkers in de tuinbouw, vluchtelingen tenminste een half jaar niet mogen werken. Terwijl er goedkope arbeidskrachten uit andere delen van Europa worden ingevlogen. Vluchtelingen worden daarom al gauw als steuntrekker gezien.

Het is belangrijk om goed in kaart te brengen waar er krapte is op de arbeidsmarkt en hoe door een goed, doelgericht opleidings- en integratieprogramma vluchtelingen op korte termijn aan het werken kunnen gaan. Dit komt onze eigen arbeidsmarkt ten goede en het bevordert de integratie, zelfontplooiing en eigenwaarde van deze mensen.

Oud-wethouder Raf Daenen uit Middelbeers is docent maatschappelijke ontwikkeling en mede-auteur van ‘Perspectief op een maatschappij in crisis’.