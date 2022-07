Praten over het weer is onschuldig, het weer niet meer

Column De ouderwetse ober; schort om, mouwen opge­stroopt maar met uitsterven bedreigd

De ober van dienst had zijn pappenheimers voor die avond, tijdens een feestje in het café in het Philips Stadion, in een mum van tijd doorgrond. Terwijl ik nog bezig was mijn net lege glas op tafel te zetten, gaf hij me al een nieuw glas. Alsof hij geduldig naast me had staan wachten op mijn laatste slok.

1 juli