Pre-corona was verheugen het antwoord op een dipje

ColumnHet is een veelkoppig monster, dat corona. Doet het je fysiek of financieel niet de das om, dan is er altijd nog de kans dat het met je mentale gezondheid aan de haal gaat. Daarom startte de overheid onlangs een campagne. Wie psychisch in de knoop raakt, moet er vooral over praten. En de huisarts bellen.