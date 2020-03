Processierups: jeuktips

Opinie De islam is geen eenheids­pro­duct

28 februari Nederland is al lang geen kampioen meer in godsdienstvrijheid. Hoe komt het toch dat ons land zich zo krampachtig jegens de moslims gedraagt? Daarover gaat dit opinieartikel dat is geschreven door Dick Hollander. Hij is auteur van ‘De geschiedenis van de Utrechtse Migrantenraad’ dat binnenkort verschijnt.