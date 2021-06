Protest na vier branden in een jaar bij Mirec; zware industrie hoort niet thuis in de buurt van wijken

Bewoners uit omliggende wijken, en dan met name de wijk ‘t Ven, zijn er klaar mee en daarom zijn zij een petitie gestart met al meer dan 500 handtekeningen in drie dagen tijd. Wij hebben alle begrip voor deze onrust en vinden dat het tijd wordt om ‘zware industrie midden in de stad’ opnieuw ter discussie te stellen.

De eerste huizen van de wijk het Ven zijn eind jaren dertig gebouwd en de uitbreiding van de wijk heeft tot de jaren zeventig geduurd. Er wonen nu zo’n 4000 bewoners in het Ven.

grootste terrein met meer dan 300 bedrijven

Industrieterrein de Hurk is gestart aan de kop van het Beatrixkanaal in de jaren vijftig. Nu is de Hurk het grootste bedrijventerrein in Eindhoven met meer dan 300 bedrijven. Het zorgt hiermee voor 10% van de werkgelegenheid. De Hurk betekent eigenlijk ‘afgelegen hoek’, want dat was het vroeger. Hoe anders is de huidige situatie.

In 2010 was de gemeente gestart met actualisering van het bestemmingsplan (uit de jaren tachtig) van het bedrijventerrein. Het werden roerige jaren, waar veel onenigheid was over de toekomst van de Hurk. Het college bleef vasthouden aan zware industrie (op een steenworp afstand van woonwijken zoals Strijp, Gestel en het stadscentrum). Wij bleven - en blijven- pleiten voor een verschraling van industrie en duurzame vergroening van dit gebied.

Quote Bedrijven die grote investerin­gen hebben gedaan moeten weten waar ze aan toe zijn, maar bovenal zien is onze hoogste prioriteit de zorgplicht naar de inwoners Jeannette Vos

In 2016 werd de nota zware bedrijvigheid tegen onze zin vastgesteld door de gemeenteraad van Eindhoven. De discussie werd vertroebeld doordat het veelal ging over de toekomst van de woonbootbewoners (die wij ook belangrijk vinden), waardoor deze veel te weinig ging over de gevolgen van zware industrie en de gezondheidseffecten op omwonenden.

Twee maanden geleden, opnieuw in een discussie over de woonboten, wilden wij een herbezinning op de toekomst van het bedrijventerrein. De wethouder gaf toen aan dat hij geen nieuwe discussie wil over de afspraken uit 2017, met als belangrijkste argument economische redenen. Net als de wethouder willen óók wij een betrouwbare overheid zijn. Wij willen dat bedrijven die grote investeringen hebben gedaan weten waar ze aan toe zijn. Maar bovenal zien wij als hoogste prioriteit onze zorgplicht naar inwoners van Eindhoven.

Vergroening en vermindering van uitstoot

In de hele gemeente zijn we volop bezig met vergroening en vermindering van uitstoot. Hoe zit het dan met de bedrijven op de Hurk? Hoe kunnen we nog verkopen dat we geen idee hebben hoeveel schadelijke stoffen asfaltcentrale KWS uitstoot? Waarom gaat het bij de elektronica recycler Mirec steeds vaker mis? Economische argumenten mogen nooit zwaarder wegen dan de gezondheid van inwoners. Overheid en industrie moeten hier gezamenlijk de maatschappelijk-ecologische verantwoordelijkheid oppakken. Dat betekent niet dat volgende week de bedrijven moeten verdwijnen, maar zijn we het wel met omwonenden eens dat er nu grenzen zijn overschreden.

Wij zijn van mening dat zware industrie niet in de stad thuishoort. Politiek is keuzes maken. Soms betekent dat terugkomen op eerder ingenomen standpunten.

Jeannette Vos is raadslid GroenLinks Eindhoven