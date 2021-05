Provincie treedt op als handelaar in stikstofruimte van boer

INGREZONDEN OPINIEDe afgelopen jaren heeft de provincie Noord-Brabant zich ontpopt als een ware marktkoopman met de handel in bouwkavels, bedrijven en grond. Als het maar schaars is dan weet de provincie er wel geld mee te maken.

In de afgelopen maanden kwam er een nieuwe hoofdstuk bij. De provincie Brabant zet ‘stikstofruimte’ van al jaren geleden door de provincie opgekochte boerderijen in de openbare verkoop. Stallen waar al lang geen dieren meer staan zijn door de provincie ontdekt als handelswaar om nieuwe uitstoot mogelijk te maken. Ondernemers die destijds moesten verdwijnen voor natuurherstel en hun bedrijf vaak noodgedwongen aan de provincie moesten verkopen, moeten nu uit de media vernemen dat hun ingenomen rechten door de provincie bij opbod worden verkocht.

Terugkerend patroon

Ik heb me verdiept in tal van casussen en sta perplex van het terugkerend patroon dat hierin te ontdekken valt. Het Groenontwikkelfonds van de provincie koopt bedrijven en grond op voor natuurontwikkeling, waarna de provincie dezelfde natuur weer belast door de handel in stikstofuitstoot. En met een deel van het ‘verdiende’ geld worden nog meer gronden opgekocht. Maar we deden het toch voor de natuur?

De provincie denkt hiermee kortetermijnwinst te behalen om zo snel weer vergunningen te kunnen verlenen voor zoals ze het noemen ‘nieuwe economische ontwikkelingen’. In werkelijkheid levert dit grote risico’s op voor de houdbaarheid van vergunningen en vertraging van natuurherstel. Dit is een onhoudbaar systeem dat op deze manier ook ongetwijfeld door de rechter afgeschoten wordt. En terecht.

Vinden wij het in de Brabantse politiek normaal dat er een samenspel is ontstaan tussen de provincie en tal van fondsen en BV’s die de provincie opgericht heeft? Dat een Groenontwikkelfonds, opgericht voor natuurherstel, inmiddels ook al handelt in panden? Dat de provincie de stikstofruimte die ze toegespeeld krijgt en eigenlijk in moet trekken vervolgens weer verhandelt? Dat het provinciaal ontwikkelbedrijf de opgekochte bedrijfskavels weer in de etalage zet met een agrarische bestemming om zo nog wat extra winst te maken voor de BV Brabant?

De provincie is het bevoegd gezag voor zowel het verlenen als het intrekken van vergunningen en kan bedrijven als het moet ook nog eens opkopen onder dreiging van onteigening. Dan is de vraag cruciaal wie er nog toezicht houdt op het maatschappelijk belang en het eerlijk volgen van de regels?

Simpele vragen over gesloten deals

Als Statenlid is het mijn taak om het bestuur te controleren. Ik stel simpele vragen zoals het mogen inzien van de overeenkomsten en gemaakte deals bij de aan- en verkoop van locaties, informatie die zo bij de akte van levering aan de notaris zijn overlegd en dus op de plank zouden moeten liggen. Als ik vervolgens ruim twee maanden moet wachten tot die informatie verstrekt kan worden en eerst twee keer met een kluitje in het riet gestuurd wordt dan gaan bij mij alle alarmbellen rinkelen.

Het wordt hoog tijd voor een fundamenteel debat in de Staten van Brabant over de rol van de ‘ondernemende provincie’ en de transparantie die daarbij noodzakelijk is. Zijn wij die marktkoopman die het vooral gaat om financieel rendement, of staat bij ons nog het maatschappelijk rendement, het schild willen zijn voor de zwakken en bescherming van kwetsbare natuur, voorop?

Hermen Vreugdenhil is lid van de Provinciale Staten van Brabant voor Christen Unie