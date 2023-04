PSV-supporter Mart overweegt na 60 jaar zijn seizoenskaart aan de wilgen te hangen

Column Verzot op weerapps; alsof je zo terrastem­pe­ra­tu­ren af kunt dwingen

Wanneer zou het rokjesdag zijn? U weet wel, de eerste écht mooie lentedag van het jaar die zo heet omdat vrouwen dan en masse in rokjes naar buiten gaan. Mag dat nog wel rokjesdag heten trouwens? Want welbeschouwd is het natuurlijk een behoorlijk seksistisch concept.