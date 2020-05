Pubers in hun eindexamenjaar scoren hoog op de ranglijst der getroffenen

Wat heeft er zich achter die voordeur afgespeeld?

10:08 Het bericht laat me al dagen niet helemaal los. Ergens in een nieuwbouwwijk in Made, in een straat met de lieflijke naam Hooimijt, deed de politie vrijdag een gruwelijke vondst. In het huis lagen twee dode mensen. Een basisschooljuf en haar man.