Raadsleden onderschatten complexiteit van ontwikkeling Fellenoord: ‘Controleer op afstand’

Column De boor van de schooltand­arts klonk als een jammerende geest in een Schots kasteel

De schooltandarts is weer in beeld. Deze krant vroeg onlangs op de site naar herinneringen. Ik heb die. Ik zat op een jongensschool, jaren zestig. Een typische lagere school, de basisschool was nog ver uit beeld. Een gebouw met zes klassen achter elkaar, gelegen aan een lange gang over de hele breedte van de school.

20 juli