Racisme: je kunt er bijna geen normaal gesprek meer over voeren

Commentaar Grote plus is dat de rekenrente van tafel is

23 juni Ruim een jaar hebben regering, werkgevers en werknemers nodig gehad voor de uitwerking van het vorig jaar gesloten pensioenakkoord. Het geeft aan hoe complex de materie is en hoe groot de belangen zijn. Dan is het niet gek dat het ledenparlement van de FNV niet tekent bij het kruisje, maar wil weten waar het ja of nee tegen zegt. Twee weken uitstel van de stemming is - op een proces van dik tien jaar - ook niet desastreus.