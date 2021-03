Ratio en emotie strijden om voorrang bij corona

In het stuk is geen sprake van een rationele benadering. Integendeel, het lijkt erop dat Verhulst de angsten en onzekerheden die kennelijk zijn geest zijn binnengeslopen projecteert in de samenleving. Verhulst laat hiermee zien dat hij niet alleen psycholoog maar gelukkig ook een gewoon mens is.

Onzekerheid kun je verminderen door feiten te onderkennen en er naar te handelen. Angst is een emotionele reactie en slechte raadgever, niet gebaseerd op rationaliteit, waardoor je blijft oscilleren in je eigen coronabubbel. Dat weet Verhulst als geen ander.

Egoïstischer, brutaler of lomper

Ik herken niet direct, dat mensen om mij heen verharden of egoïstischer handelen, brutaler of lomper worden. Tijdens wandelingen in de natuur kom ik mensen tegen, die net als ik vriendelijk groeten of,op anderhalve meter, een babbeltje beginnen terwijl ik een vogel bespied.

Verhulst heeft het ook over verharden, maar wat wordt daarmee bedoeld? Ieder heeft daar een eigen visie over. Het blijkt een irrationeel, onmeetbaar, subjectief containerbegrip, geschikt om een persoonlijke ervaring met grote woorden in onder te brengen.

Meer zorgen maak ik mij over het laatste deel van de verhandeling van Verhulst, waarin hij suggereert dat het coronavirus mensen aanzet tot (zelf) vernietiging. Koren op de molen van complotdenkers. Een gevaarlijke ontwikkeling, maar in de verkiezingsuitslag toch zichtbaar. Volgens Verhulst ligt de oorzaak besloten in gedrag van mensen, die zich niet aan de regels houden. Een rationele benadering van die regels laat echter zien dat deze veel ruimte tot eigen invulling laten.

Met name opmerkelijk is dat werknemers zo veel mogelijk thuis zouden moeten werken. Dit is een bewust kabinetsadvies en geen dwingende maatregel. Een aanwijzing dat dit advies niet eenduidig wordt opgevolgd is de aanzwellende drukte in het verkeer, terwijl je daarover het kabinet niet hoort. Economie, zo blijkt steeds weer, gaat dus boven een meedogenloos virus. Een hele grote groep mensen houdt zich dus vaak gedwongen niet aan het advies omdat een belletje naar de baas geen enthousiaste reactie oproept.

Virus gaat ons niet verlaten

Hier sluit ik weer aan bij Jan Verhulst, wetende dat dit virus ons niet meer gaat verlaten en altijd net als influenza latent aanwezig zal blijven om weer toe te slaan. Straks gaan we weer dollen met volop reizen met contacten overal ter wereld en ligt de volgende pandemie al weer op de loer. Mers, Sars en Covid konden niet toevallig in relatief korte tijd hun kans grijpen in onze open en dynamische leefwereld. Het is fascinerend hoe een niet uit zichzelf voortplantend organisch deeltje dat al bestond direct na het ontstaan van het eerste leven op aarde en bestaat uit de toenmalig al aanwezige moleculen (DNA en eiwitten) in staat is een hoog ontwikkelde samenleving volkomen te gijzelen.

“Het komt wel goed, we zien licht aan het einde van de tunnel”, zo heet het in neo-liberale kringen. Ik zie dat licht voorlopig helemaal niet.

Rob Aarts uit Veldhoven is oud docent biologie