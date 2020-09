Rechters zijn niet blij met centen-kwesties

Column Al maanden geen loopneus, snotkorst of braaksel meer gezien

31 augustus Ooit ben ik eens in een gierput gezakt. Eén been verdween tot ver over de knie in de poep. Ik wist mezelf te bevrijden en liep met een met vloeibare mest gevulde, soppende laars naar de dichtstbijzijnde baal stro om daar eerst eens even uitgebreid te vloeken. Vooral vanwege het gedoe. Van de viezigheid was ik niet per se onder de indruk.