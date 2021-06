Reclameborden zijn een ramp voor het landschap; geen reclame in het middengebied graag!

INGEZONDEN OPINIELIESHOUT - Reclame is buiten de bebouwde kom vrijwel altijd storend. Helemaal is dat zo, zowel voor buurtbewoners als voor de dierenwereld, als ze gedurende de nacht verlicht blijft. Een omgeving die geen storende elementen bevat doet weldadig aan en nodigt uit om er in te vertoeven. Ze zorgt voor de stilte die we nodig hebben om tot rust te komen en wapent ons tegen de overspannen en veeleisende samenleving.

Reclame langs het wegennet lijkt onschuldig maar zorgt elke keer als we ermee geconfronteerd worden voor een onvermijdelijke prikkel. We raken er aan gewend. Helaas verstoort ze onze verbinding met het betreffende landschap en ze belemmert ons om van dat landschap te genieten. Ze is bedoeld om aandacht te vragen - en dat doet ze dan ook - maar juist daarom is ze zo storend. Vooral grote reclameborden kunnen een landschap zodanig veranderen dat er van een aangename landschapsbeleving nagenoeg niets meer over blijft. Als je de reclame niet op korte termijn verwijdert, is de kans groot dat er in de buurt snel nieuwe bij wordt geplaatst.

Het buitengebied staat zwaar onder druk

In grote delen van ons land staat het buitengebied zwaar onder druk. We zijn het op een na dichtst bevolkte land ter wereld en de toename van de bevolking houdt niet op. Mede hierdoor moet steeds meer buitengebied worden ‘opgeofferd’ ten behoeve van bewoning, daar valt vaak niet aan te ontkomen. Het nog resterende landschap opofferen aan reclame is afkeurenswaardig en verwerpelijk.

Gelukkig zijn er ook enkele positieve ontwikkelingen. Zo verdwijnen er hier en daar megastallen ten behoeve van de industriële veeteelt. Zij bepalen al jaren het landschap, vooral in Zuidoost-Brabant .

In de bebouwde kom kan reclame - zeker als dat op een smaakvolle manier gebeurt - het straatbeeld opfleuren en de gezelligheid vergroten. Hier kan ze zinvol zijn, zeker als ze betrekking heeft op de activiteiten in de directe omgeving. Pas echter op met reclame in een authentieke stads of dorpskern, die vormt namelijk een wezenlijk deel van ons cultureel erfgoed en dient derhalve als zodanig beschermd te worden. Ze verliest hun uitstraling en haar aantrekkelijkheid bij een teveel of niet passende reclame. Gelukkig hebben veel gemeenten in hun reclamebeleid hier al rekening mee gehouden.

Tegenwoordig heeft een ondernemer een breed scala van mogelijkheden om via reclame zijn producten en diensten aan te prijzen. We worden ermee overspoeld op alle sociale media, ongewild en tot vervelens toe. Reclamemakers moeten zich realiseren dat voor veruit de meeste mensen de beleving van het landschap drastisch in negatieve zin verandert.

Overal zie je ze verschijnen, vooral langs de autosnelwegen, meters hoge zuilen met soms meerdere reclameborden onder elkaar, en dan ook nog vaak fel verlicht met wisselende beelden. Ze zijn de totempalen van onze consumptiemaatschappij. Ze zijn niet alleen een ware ramp voor het landschap, maar door hun hoogte en omvang zijn ze zo dominant dat het niet mogelijk is om ze te negeren, ze leiden je aandacht af van het verkeer en daarom zijn ze bovendien niet bepaald bevorderlijk voor de verkeersveiligheid, in tegendeel.

Taak minister om er resoluut een eind aan te maken

Hier ligt een taak voor de bevoegde minister om daar resoluut een eind aan te maken. Ook reclame in de nabijheid van (drukke) kruispunten is verkeersonveilig. Willen we het tij nog kunnen keren dan is het noodzakelijk dat landelijke en plaatselijke politieke partijen hun stem laten horen.

Het Middengebied - dat is het gebied tussen Helmond en Eindhoven - is dicht bevolkt en daarom is er veel verkeer. Om die reden is het voor veel bedrijven aanlokkelijk om in dit gebied langs de openbare wegen buiten de bebouwde kom, reclameborden te plaatsen. Stichting Middengebied wil in en om ons Middengebied de natuur, de leefbaarheid, het landschap en ons erfgoed beschermen en verbeteren. Dat houdt in dat we ons sterk verzetten tegen reclame buiten de bebouwde kom. Vaak spelen economische belangen een rol en zal het verwijderen van reclame als die er eenmaal staat, niet eenvoudig zijn.

Het kunnen leven in een aangenaam en ongeschonden buitengebied is van cruciaal belang en daarom veel belangrijker dan elk economisch belang. Graag willen wij met alle gemeenten, maatschappelijke organisaties particulieren en belanghebbenden samenwerken om ons Middengebied een voorbeeld te laten worden voor het hele land en het buitengebied ervan reclamevrij te maken.

Jean Daniels uit Lieshout schrijft namens Stichting Middengebied