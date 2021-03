Rector van zes Eindhovense scholen: jongeren bouwen ook in deze coronatijd een mooie toekomst

INGEZONDEN OPINIEEINDHOVEN - De jeugd heeft het niet makkelijk. Thuisonderwijs, geen of amper sport, schaars contact met vrienden en klasgenoten. De pandemie duurt alweer een jaar. Een ding is zeker: we blijven de gevolgen voorlopig wel voelen. Maar ik weet zeker dat we allemaal ons best doen.

Toch lees ik steeds vaker in de media dat leerlingen onderwijsachterstanden hebben opgelopen. Ook dat de pandemie kansengelijkheid negatief beïnvloedt. Het ziet er volgens de berichten somber uit voor de jeugd. Sommige media reppen zelfs over ‘een verloren generatie’.

Ik maak me vanuit mijn betrokkenheid met de kinderen ook zorgen over kansengelijkheid; de gevolgen van de pandemie voor leerlingen die het al niet makkelijk hebben. Maar ik dacht eigenlijk dat mijn lichting ‘de verloren generatie’ was. Ik ben geboren tussen 1955 en 1970 in een gezin met een vader, moeder en twee dochters, waarvan ik de jongste ben. Mijn ouders kozen als ‘westerlingen’ bewust voor een Brabants dorp. Vanwege de mooie, rustige omgeving.

Niet op onze tenen lopen

Net als ouders die ik nu in onze scholen zie, waren ze sterk gericht op het geluk van hun kinderen. Mijn zus en ik hoefden niet op onze tenen te lopen. Mijn vader had daar wel last van. Hij ervoer werken als een grote druk. Bij ons thuis was er geen druk om te presteren. Tegelijk groeiden we op in een tijd vol zorgen. We maakten twee oliecrisissen, de dreiging van kruisraketten en (jeugd)werkloosheid mee. We zongen dan ook mee met hits als Koos werkeloos van het Klein orkest en De Bom van Doe Maar. Net als mijn klasgenoten stond ik op de drempel naar de toekomst, moest een keuze maken voor een vervolgopleiding.

Ik werd heen en weer geslingerd tussen de boodschap niet op mijn tenen te lopen én het doembeeld dat zonder een goede opleiding werkloosheid mijn perspectief was. Ik ‘stapelde’. Van mavo, naar havo, lerarenopleiding en uiteindelijk de universiteit. Met steeds de twijfel: loop ik op mijn tenen?

Quote Onze leerlingen popelen om op school aan hun toekomst te werken, net als iedere generatie Corinne Sebregts

Ondertussen ben ik alweer wat jaren rector van Parmant Scholen, een scholengroep in Eindhoven die leerlingen kansen biedt. Waar leerlingen mogen ontdekken wie ze zijn. En leren hoe zij niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen ‘morgen mooi maken’.

Ik heb geleerd dat je in het leven zelfkennis en eigenwaarde nodig hebt, samen met tijd en mogelijkheden om je weg te vinden. Daarin verschillen wij - de scholieren uit de jaren tachtig van de vorige eeuw - niet van de leerlingen die nu in het voortgezet onderwijs, ook in de Parmant Scholen, werken aan hun toekomst. Ook in tijden van corona. Onze leerlingen popelen om op school aan hun toekomst te werken. Net als iedere generatie.

Jeugd vertrouwen schenken

Het helpt jonge mensen niet als de maatschappij hen opgeeft, bestempelt als ‘een verloren generatie’. Daarmee geef je de jeugd de verkeerde boodschap. Nog voor je volwassen bent ‘verloren’ genoemd worden, geeft geen energie om voor de toekomst te gaan, je pad te zoeken en te vinden. In plaats van te reppen over een ‘verloren generatie’ moeten wij de jeugd vertrouwen schenken. Vertrouw op de veerkracht van jonge mensen. En geef onze kinderen de kans en de tijd om in hun eigen tempo de weg naar volwassenheid te doorlopen. Een route die bij het individu past.

Laten we als volwassenen ophouden met het schetsen van fatalistische toekomstverwachtingen. En onze jeugd laten weten dat we er alle vertrouwen in hebben dat ze een mooie toekomst bouwen. Voor zichzelf en ons.

Corinne Sebregts is rector van Parmant Scholen in Eindhoven: Sint-Joriscollege, Helder havo/vwo, Aloysius De Roosten, Vakcollege Eindhoven, Antoon Schellenscollege en Praktijkschool Eindhoven.