Recyclen en Green Deal

In mijn buurt wordt volop gesloopt en verbouwd. Containers op straat liggen vol met nog bruikbaar materiaal. Daar hoeven we niet eens naar te zoeken. Buren waarschuwen ons als ze denken dat mijn partner iets kan gebruiken. Zo hebben we al heel veel hout, wat spiegels, stenen en weet ik wat allemaal nog meer bij elkaar gesprokkeld. De spiegel staat achter in de tuin en het hout van de moestuin is inmiddels allemaal vervangen. Van oude tuinmeubelen die de winter niet overleefd hebben is een nieuw bankje gemaakt en nog twee houten krukjes. De tuintafel is weer geolied en verstevigd. Alles mooi opgeknapt en helemaal klaar voor de zomer.

En nu? Er staat nog een oude tuintafel, een bankje en wat planken. Dat wordt een kast/kas/wandmeubel/bbq-plaats/buitenkeuken. Tekening is al klaar. De start van een nieuw project.