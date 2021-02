Regio Brainport is van groot belang bij milieukwesties en kan Sustainport worden

INGEZONDEN OPINIEHELMOND - Brainport is een economisch wonder en voegt echt wat toe aan de Nederlandse economie. Maar de regio kan bijdragen aan veel méér dan economische groei alleen.

De klimaatcrisis vormt de grootste bedreiging van onze toekomst. We hebben alle technologie en innovatiekracht nodig om slimme oplossingen te bedenken om verdere opwarming van de aarde te stoppen. Om minder Co2 uit te stoten. En ons te wapenen tegen problemen die ontstaan door klimaatverandering.

Brabant en de regio rond Eindhoven kunnen een sleutelrol spelen. En het is de taak van Den Haag om dat te stimuleren. Met afspraken én met budget. Daarin kan het Nationaal Groeifonds van 20 miljard euro een rol spelen. We hebben er mede voor gezorgd dat de voorwaarden hiervan zo zijn opgesteld, dat het bijdraagt aan het tegengaan van klimaatverandering. Dat projecten die hieruit financiering krijgen bijdragen aan duurzame groei.

Uit deze crisis investeren

Dit is een eerste, belangrijke kans. Daarnaast is er deze: iedereen is het erover eens dat we ons uit deze crisis moeten investeren. Wij willen een Klimaatfonds van 60 miljard euro in het leven roepen. De Brainport-regio kan daar als geen ander van profiteren, als de regio daarvoor kiest.

Dat betekent afspraken maken om niet langer gemeenschapsgeld te stoppen in bedrijven die niet bijdragen aan duurzame verandering. En te investeren in bedrijven en clusters die zich inzetten voor energietransitie. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat er betere, grotere en goedkopere electrolysers komen, die met hernieuwbare stroom groene waterstof maken. Kennisinstituut Differ uit Eindhoven werkt hier ook met bedrijven uit de regio aan. Ook zo kan verduurzaming tot nieuwe groene verdienmodellen leiden.

Quote Door nu vol in te zetten op duurzaam­heid, zorgen we ervoor dat Brainport niet alleen op korte termijn een economisch wonder is, maar ook op lange termijn Paul Smeulders

Duurzaamheid is de toekomst, daar is zelfs werkgeverslobbyclub VNO-NCW het roerend over eens. Daarom is het tijd om in het verlengde van Brainport in te zetten op ‘Sustainport.’ Als het ergens kan, dan is het hier.

Brainport is niet alleen slimme technologie. Maar ook samenwerking. Door nu vol in te zetten op duurzaamheid, zorgen we ervoor dat Brainport niet alleen op korte termijn een economisch wonder is, maar ook op lange termijn. En dat Sustainport helpt om de wereld beter te maken.

Paul Smeulders, afkomstig uit Helmond, is kamerlid voor Groenlinks en doet vanmiddag mee aan het VNO/NCW verkiezingsdebat.