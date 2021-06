Regiodeal moet niet alleen Eindhoven maar hele regio op kaart zetten; Evoluon als symbool European dream

INGEZONDEN OPINIEEINDHOVEN - In Amerika zien ze de UFO's weer vliegen (ED 10-6) maar hier in Europa kun je er gewoon een zien staan: het Evoluon. Of is het een UPO Unidentified Political Object met een niet geïdentificeerd politiek doel?

Al jaren maakt Eindhoven, samen met haar partners uit de Brainportregio, zich sterk voor een Rijksmuseum in het Evoluon, een ‘futurelab voor design en technologie’ dat past bij het TDK-profiel (Technologie, Design en Kennis) van de stad. Dat als een ‘Next Nature Network’, een sciencefictionachtig ecosysteem, vorm zou moeten gaan geven aan onze toekomst.

Ambitie met cultuurhistorische lading

De vraag is echter of Eindhoven met deze ambitie de vlag van haar cultuurhistorische lading nog wel dekt. Hertog Hendrik gaf Eindhoven in 1232 immers stadsrechten om daarmee tegenwicht te bieden aan de macht van ‘Heerlijkheden (lees: de macht van het grote geld achter de hoge Heren in onze regio)’ en om zo een einde te maken aan het middeleeuwse feodale stelsel waarin mensen tot horigen en zelfs tot lijfeigenen, dus feitelijk tot slaven, waren gemaakt. ‘Toen den Hertog Jan kwam varen’ (wie kent het volksliedje nog?) betekende dit voor Brabant het begin van een gouden eeuw. Waarom? Omdat de mensen als vrijgemaakte onderdanen meer tijd en ruimte kregen om autonoom burger te zijn; dat wil zeggen: om met hun verbeeldingskracht, niet vorm, maar inhoud en betekenis te geven aan hun leefomgeving. Dat was het Next Nature Network van die tijd.

Uit een omgeving met zulke condities is het Heilige Roomse Rijk kunnen ontstaan en later, alhoewel pas na eeuwen van afgunst en (godsdienst???-)oorlogen, het Rijke Roomsche Leven . Dit laatste mede dankzij de Verlichting die via onze (feitelijk) eerste koning Lodewijk Napoleon Bonaparte ons hier de principes van Liberte, Egalite en Fraternite bijbracht. En verder dankzij de veerkracht van de burgers in onze regio en weer later de bezielende leiding van mensen als Gerlachus van den Elsen.

Waarmee maar gezegd is hoe waar(devol) de woorden zijn, van een in zijn tijd door geloofsgenoten gesensibiliseerde (ook toen al) en zelfs verbannen grote filosoof als Spinoza: ‘Het doel van de Staat is in werkelijkheid de vrijheid’. Hertog Hendrik en hertog Jan beseften dat in hun tijd al.

Quote Een Regiodeal is niet om Eindhoven op de kaart te zetten, noch om de Brainport­re­gio te promoten, maar om de diversi­teit van de regio in een ecosysteem met een win-winrelatie te brengen Frans Dijstelbloem

Het Evoluon moet dus geen icoon van de American Dream, het neoliberaal verdienmodel voor groei van koopkracht, worden. Maar laat het Evoluon als symbool van de European Dream dienen, voor meer kanskracht en een groter Bruto Nationaal Geluk (BNG). Streven naar de autonomie van de mens: de vrijheid om zelfstandig gezond op te groeien en oud(er) te worden binnen de eigen leefomgeving. Door ‘symply the best’ te zijn, niet onder de ego’s maar binnen het ecosysteem dat daadwerkelijk duurzaam vorm geeft aan een optimale balans tussen gebruiks-, belevings- en toekomstwaarden.

Waarde van geld schromelijk overschat

De waarde van geld wordt in onze moderne tijd schromelijk overschat. Het bleek altijd al niet de macht van ego’s te zijn maar de kracht van een ecosysteem dat echte waarde creëert. Kijk naar de geschiedenis van onze eigen regio. Naar wat kunstgroep De Stijl met o.a. de beroemde Rietveld in samenwerking met landschapsarchitecte Mien Ruys voor De Ploeg in Bergeijk betekend heeft. Naar hoe de inwoners van Heeze-Leende-Zesgehuchten een eigen heerlijkheid gemaakt hebben. Naar wat het gedachtegoed van Gerlachus van den Elsen uit Gemert ons gebracht heeft. Naar hoe het Grieks-Romeins cultureel erfgoed 2000 jaar geleden al aan de ‘Via Strata’, de huidige Lopensestraat tussen het latere Best en Oirschot, de basis legde voor bewuste landschapsinrichting. En hoe de Drijehornickels Nuenen-Gerwen-Nederwetten de start maakten voor het Van Gogh-park met internationale aantrekkingskracht.

Een Regiodeal hoort dus niet gesloten te worden om een stad als Eindhoven op de kaart te zetten, noch om de Brainportregio te promoten (een werkelijk goede wijn behoeft geen krans), maar om de multidisciplinaire en complementaire kwaliteiten van de samenleving, de diversiteit van de regio als geheel, in een ecosysteem met een win-winrelatie, te brengen.

Als wij iets kunnen en moeten leren van een successtory als van het uit Philips voortgekomen ASML, dan is het dit. Althans als wij oprecht achter het volkslied van Europa willen staan (Alle Menschen werden Bruder) en haar vlag werkelijk de lading laten dekken.

Frans Dijstelbloem was adviseur kunstbeoefening gezonde en slimme stedenbouw in Eindhoven