Rijtjeshuis met voor en achter een tuin heeft zijn tijd gehad; Er is een cultuuromslag in wonen nodig

U kent ze wel; de in open blokken gepositioneerde typische naoorlogse Nederlandse rijtjeswoning met voor- en achtertuintje. Het is de meest gebouwde woningtype in Nederland. Met name na de Tweede Wereldoorlog werden deze type woningen in grote getalen uitgesmeerd over ons landschap. Dit woningtype paste bij de verworven vrijheden en het groeiende individualisme. De doorzonwoning was revolutionair en zorgde voor voldoende daglicht in de woning. Heden ten dage staat de maatschappij voor andere uitdagingen, waarbij het de vraag is of we deze bouwtraditie moeten voortzetten.

Woonconcept niet zo oer-Hollands

Het oer-Hollandse woonconcept is wellicht niet zo oer-Hollands als we denken. Met name in Ierland en Groot-Brittannië is deze woonvorm ook massaal toegepast. Weliswaar in eigen stijl, maar in de basis weinig anders dan in Nederland. Het woonconcept botst overigens met een veel oudere en sterker gewortelde Calvinistische traditie om elke centimeter in Nederland te plannen, in te richten en aan te harken.

Al lopend door een buurt met rijtjeswoningen wordt direct duidelijk waar het botst. Ik constateer dat de voortuintjes, op een paar na, er belabberd bij liggen. De één wordt overwoekerd door groen, terwijl de ander volgestort is met pijnlijk wit grind. Elke vijf meter ervaar je weer een ander aanzicht. Aan de achterkant van de woningen is het niet minder erg. Het is een ratjetoe aan erfafscheidingen, schuurtjes, bouwsels, luifels, overkappingen etc. De nauwe gangetjes die toegang moeten geven tot de achtertuinen zijn alles behalve een prettige omgeving. Het hele ensemble voelt vreemd en erg on-Hollands aan.

Niet in staat tot onderhoud voortuin

Ik struin verder naar een andere buurt, waar ik hetzelfde tafereel aantref. Ik spreek met een bewoonster en die geeft aan niet fysiek in staat te zijn om haar voortuin te onderhouden. Het is een antwoord dat ik vaker hoor. De meeste mensen weten niet wat ze met de voor- en achtertuinen aan moeten. Uit onwetendheid worden ze maar dichtgestraat, niet beseffende dat het bijhouden van het onkruid ook een wekelijkse taak is.

De private percelen rondom de woning zorgen voor een zeer inefficiënt ruimtegebruik. Met name aan de achterkant van de woningen wordt veel ruimte onbenut, doordat elk perceel via een gang toegang moet hebben tot de aanliggende straat. De kopse kanten zijn vaak niet bebouwd of voorzien van garageboxen. Het merendeel van de rijtjeswoningen zijn bovendien grondgebonden. De dichtheid in deze wijken is erg laag. In een tijd dat we sterk moeten verdichten om de woningnood te bestrijden is het niet langer legitiem om op deze manier te bouwen.

In het kader van klimaatverandering staan we voor een immense opgave, namelijk het vergroenen van de leefomgeving.

De gemeenten in Nederland timmeren aan de weg. Echter, een groot deel van de ruimte in de stad is particulier bezit. Dit komt mede door de grote hoeveelheden rijtjeswoningen met voor- en achtertuintjes. Op straat zie je direct wat het effect is. In de beperkte openbare ruimte tref je het groen aan. De invalswegen en straten zijn voorzien van bomen, al dan niet voorzien van voldoende groeiruimte. In de blokken tussen de rijtjeswoningen is het nagenoeg kaal. Een enkele pluk groen weet zich boven schuttinghoogte uit te steken, maar daar is dan ook alles mee gezegd.

Ondanks verschillende initiatieven (NK Tegelwippen, Operatie Steenbreek etc.) lukt het maar niet om particulieren massaal te laten vergroenen. Nog elke dag worden voor- en achtertuintjes bestraat of voorzien van een lading grind. En als er al groen staat, dan ben je als particulier nagenoeg vogelvrij om dit te verwijderen. Deze verworven vrijheid middels privaat eigendom staat de collectieve uitdaging die we hebben, namelijk het vergroenen van de stad, in de weg.

Inspireren om anders te bouwen

De woontraditie van een huisje en tuintje is niet overal in Europa gemeengoed. Met name in Zuid-Europa is het wonen in appartementen veel gebruikelijker. Ook in Duitsland vinden we een aantal mooie voorbeelden die ons kunnen inspireren om anders te bouwen. Een voorbeeld is Dortmund; stedelijk én ontzettend groen. De verschillende gesloten 19e en 20e eeuw woonblokken van vier a zes lagen, waaruit de meeste wijken zijn opgebouwd, maken efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte. Voortuinen ontbreken en de ruimte is gebruikt voor gemeenschappelijke trottoirs en groen. De achtertuinen zijn aan elkaar verbonden en omgetoverd tot een collectieve binnentuin waar monumentale bomen het beeld bepalen. Een bouwkundig tafereel dat je zelden ziet in Nederland.

Dit is geen pleidooi voor het massaal onteigenen van grond en het slopen van rijtjeswoningen. Wel is het bedoeld om planmakers uit te dagen om te breken met onze woontraditie.

Nog dagelijks worden in- en uitbreidingsprojecten opgeleverd in de klassieke rijtjeshuis structuur. Weliswaar allemaal opgeleverd met hetzelfde schuurtje en met klimop begroeide erfafscheidingen, om verrommeling tegen te gaan. Maar het gebruik van de ruimte is nog steeds inefficiënt. En ook de kans om daadwerkelijk te vergroenen is volledig verdwenen.

Robert de Greef uit Eindhoven is bestuurslid EHVXL