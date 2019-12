Rillende reizigers op Eindhoven Centraal

In de winter werd je nogal eens geconfronteerd met plaatsvervangende kou. Deze week stonden in de brede tunnel van station Eindhoven Centraal in de ochtend nog twee reizigers, die vergeten waren dat ze van een ongetwijfeld zonnige bestemming in een nog net niet bevroren land terecht zouden komen. Het stel zag er tropisch en kleurrijk uit, wat des te meer opviel omdat de andere reizigers in de tunnel zich hadden gehuld in grauwe en grijze tinten.



Ik kon me herinneren dat ik met de kerst ook ooit een week lang in tropische atmosferen verkeerde. Het was onwerkelijk geweest, zowel de aankomst als de terugkeer. Je vertrok in winterkleren en vloog in de nacht naar een ver eiland, waar de zon een witte kerst uit het geheugen wilde branden. Een week later, met de hitte nog naschroeiend in de huid, stapten we weer in de sneeuwkou van ons land. Het was net of je een week lang van de wereld was geweest, of je even boven de seizoenen was uitgestegen.