Ritalin om te bekomen van infantiele adhd-trip

Tot mijn elektrische tandenborstel en ik uitgebromd waren en ik weer kon horen waar het op de radio over ging. De verslaggever van dienst had zich gemeld bij een tijdelijk museum in Amsterdam, speciaal voor de sociale-mediageneratie, oftewel de millennial. Al mocht het van het museummeisje geen museum heten, maar was het een experience. ,,Regel één is 'plezier'", hoorde ik haar zeggen in het hippe millennialdialect van half Engels en iets te keurig maar net niet bekakt Nederlands. ,,Millennials willen instagramablitity." Opgewekt legde ze uit dat er karaoke was, een silent disco en ze hadden een megabad gevuld met 160.000 niet van echt te onderscheiden fake marshmallows. Ze roken zelfs naar marshmallows, constateerde de verslaggever terwijl hij zich gedwee richting glijbaan liet dirigeren voor een stukje participerende journalistiek. Na een zachte landing in het schuimpjesbad, legde het millennialmeisje uit dat de experience vooral gericht is op spelen. Plus, heel belangrijk, je mag er alles aanraken. Alles. Want daar houdt een millennial van.