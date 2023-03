Rode potloden geslepen, belangrijke besluiten (weer) uitgesteld

DE STELLING Er is geen stemplicht, maar voor iedereen boven 18 geldt wél een morele plicht om op 15 maart te gaan stemmen

Geef je mening over onderwerpen die spelen bij mensen in de regio Eindhoven en Helmond. Vul hieronder de poll in en stuur een bijdrage voor de Opiniepagina’s van het ED in via opinie@ed.nl. Het onderwerp dit keer: De verkiezingen en de vraag of stemmen moreel verplicht is.