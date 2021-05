Romantisch vak, jachtopziener

INGEZONDEN OPINIE Méér sociale huurwonin­gen; Geef gas bij het bouwen, zeker nadat kabinet verhuur­ders­hef­fing afschaft

23 april EERSEL - Er wordt moord en brand geschreeuwd over de gestegen huizenprijzen. In feite is de stijging begonnen na 2013. Veel woningen die te koop staan, worden nu door kopers fors overboden. Dit is uiteraard een ultiem voorbeeld van marktwerking; vraag en aanbod.