Rust in je hoofd maakt je hittebestendiger

Column Strontvlie­gen, gek word ik er van

10:00 Ik heb dit jaar speciaal veel wilde bloemen gezaaid in mijn tuin voor de bijen. Op een of andere manier komen die nooit zo mooi uit als ik hoopte. Nu ook weer, in de pot staan ze prachtig, maar in het gras lijkt het vooral op veel onkruid zonder bloemen. Ach, wat maakt het uit. De bijen vinden in mijn wilde tuin wel iets anders.