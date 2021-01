Saai, wordt gezegd, die avondklok. Ik zou zeggen: maak je eigen leven leuker

Het is eigen aan het vak, de opwinding zoeken en die beschrijven. Ik ben daar nooit zo goed in geweest, vandaar dat ik in de zijvelden van de journalistiek opereerde. Ik was misschien te relativerend, maar ik vond dat prima. Ik vond het ook prima dat deze week Trump de biezen pakte, een grenzeloze narcist, die toch bijna de helft van een bevolking achter zich kreeg omdat ze dachten dat hij er juist voor hen was.