Saamhorigheid achter het mondkapje

Verwarring maakte zich meester van ons. Want bij iedereen had de macht der gewoonte de stem van het omroepsysteem gesmoord. Meteen herkenden we elkaar dan ook als lot- en bondgenoten. Er werd gekletst en gelachen en het werd gezellig. Vrolijk gestemd stapten we bij het eerste station uit, staken over naar het andere perron en namen de volgende trein terug.