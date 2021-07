Samenleving moet meer investeren in opvoeding; complexe jeugdzorg dupe van marktwerking

Sinds begin jaren 80, toen de emancipatie in de jeugdhulpverlening doorbrak, heb ik niet anders meegemaakt dan dat er regelmatig problemen en incidenten plaatsvinden in de jeugdzorg. Als zich die incidenten voordoen, is de jeugdzorg zelden goed genoeg. Ouders zijn onzichtbaar, of ze schieten voor hun gevoel te kort. Opvang die hiervoor in de plaats komt wordt met argusogen bekeken. De zorg die van buiten wordt geboden of opgelegd geeft al snel dubbele gevoelens bij de opvoeders die om hulp hebben gevraagd, of tot hulp zijn gedwongen.

Bepalende rol marktwerking in jeugdzorg

Tien jaar terug werd de jeugdzorg gedecentraliseerd vanuit de gedachte dat de nabije omgeving beter in staat is om de opvoeding en opvang in relatie tot kenmerken van de gemeenschap vorm en inhoud te geven. Echter in het decentralisatieproces hebben aanbestedingsregels en het marktdenken een bepalende rol gespeeld. Bij de minder complexe hulpverlening rezen de bureautjes en praktijken als paddenstoelen uit de grond. Conform het marktdenken werd er vraag gecreëerd, door ouders actief te benaderen met het aanbod op extra begeleiding van het kind bij problemen in de cognitieve of emotionele ontwikkeling. Bij de meer complexe zorg nam het aanbod juist af. De traditionele zorgaanbieders zagen een deel van de voorheen reguliere zorg naar private bureaus verdwijnen. Er kwamen mínder middelen om bekwaam en gespecialiseerd personeel in te zetten en speciale hulpprogramma’s aan te schaffen.

Daardoor is complexe zorg niet altijd meer beschikbaar in de nabijheid, en er ontstaan lange wachttijden. Voor anorexia hulpverlening moet men bijvoorbeeld van Brabant naar de randstad. Daardoor doen zich extreem schrijnende situaties in de complexe zorg voor, die in de media veel aandacht krijgen.

De oorzaak van de problemen is te vinden in het feit dat de basisgedachte van de decentralisatie is verkwanseld aan de markt. De basisgedachte “it takes a village to raise a child” is door marktdenken en individualisering de das omgedaan. Om het tij te keren moeten instituten die geworteld zijn in de nabije samenleving, zoals het onderwijs, plaatselijke verenigingen en stichtingen meer investeren in opvoeding.

Daarbij gaat het niet alleen om de cognitieve ontwikkeling en het moeten excelleren. Het gaat om de sociaal emotionele ontwikkeling en het besef dat zorgen voor en met elkaar de norm voor sturing kan zijn. Als dit soort opvoeding serieus ter hand wordt genomen kan een groot deel van de professionele begeleiding en van de therapie voor kinderen en jongeren voorkomen worden. Er is dan een sociale ondersteunende gemeenschap waarin veiligheid, structuur en zorg voor elkaar voorop staan.

Begeleiding van maatschappelijke netwerken

Een van de gevolgen van deze preventieve aanpak is dat hoogwaardige complexe zorg zich kan richten op begeleiding van maatschappelijke netwerken en dat er meer tijd en deskundigheid vrij komt voor de nog bestaande complexe zorg in de directe nabijheid.

De conclusie is dat we minder kunnen investeren in individuele hulpverlening als we investeren in het samenleven. Er komt meer tijd en deskundigheid beschikbaar voor zorg die echt nodig is. Gemeenten dragen zorg voor het sociale fundament van samenleven en provincie of Rijk bewaakt op afstand het aanbod en de kwaliteit van complexe zorg.

