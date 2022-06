Saneren doet pijn, maar er is 25 miljard euro beschikbaar en dat kan de pijn voor boeren die moeten stoppen verzachten

DE STELLINGGeef je mening over onderwerpen die spelen bij mensen in de regio Eindhoven en Helmond.

Vul hieronder de poll in en stuur een bijdrage voor de Opiniepagina’s van het ED in via opinie@ed.nl. Het onderwerp dit keer:

De uitgelekte plannen van minister Christianne van der Wal met stikstofbeleid.