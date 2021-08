Schaarse bouwruimte gaat naar de verkeerde groepen; we moeten woningdiscriminatie tegen gaan

Ooit beloofde het neoliberalisme bij monde van kopstukken zoals Thatcher of Reagen ons gouden bergen. Als de overheidsbemoeienis tot een minimum zou worden beperkt zou de markt zijn zegenende werking doen. Alles zou efficiënter en goedkoper worden, ook in de woningsector. Dit werd onder meer vormgegeven door de ontkoppeling van sociale woningbouw van gemeentelijke coöperaties. Sociale woningbouw werd ondergebracht in stichtingen, wat in een aantal gevallen leidde tot megalomaan gedrag van bestuurders, denk aan Vestia. Het ging soms nog verder; bij de Bredase corporatie Laurentius was er sprake van oplichting, witwaspraktijken en omkoping.

Door verhuurderstoeslag extra belast

Toen de periode van economische crisis aanbrak, vanaf 2008, vond het kabinet Rutte II dat de woningcorporaties een extra bijdrage moesten leveren via de verhuurderstoeslagen. De toeslag geldt voor alle organisaties die meer dan 50 huurwoningen in bezit hebben. Woningcorporaties die huurders van sociale woningen zouden moeten faciliteren, werden door de verhuurderstoeslag extra belast en velen kwamen financieel in zwaar weer.

Bovendien zijn gemeenten gestopt met actieve grondpolitiek, waardoor niet langer werd gestuurd op de grondprijs. De verwerving van schaarse bouwgrond werd hierdoor ook voor woningcorporaties veel duurder. Zeker omdat speculanten die alleen op winst uit zijn de markt stevig in handen hebben. De sturende rol van de gemeenten beperkt zich tot omgevingsvisies en bestemmingsplannen. Sociale woningbouwprojecten leveren voor projectontwikkelaars minder op dan bouw in de vrije sector. Daarom blijven die in de la liggen, of ze worden gebruikt als ruilmiddel voor het kunnen bouwen in de topsector.

In steden hebben huisjesmelkers regie

Ook in de Peel en de Kempen wordt er veel gebouwd, maar vooral in het duurdere segment. Agrarische uitkoopprojecten in het kader van “ruimte voor ruimte” geven hieraan nog een extra impuls. Dus als er al bouwruimte is, dan gaat deze naar de verkeerde groepen. In de steden hebben de projectontwikkelaars het helemaal voor het zeggen. Huisjesmelkers hebben er de regie. De meest absurde aanpak is die van de grote herstructureringsprojecten, waar gewone mensen uit te saneren oudere wijken waar ze soms hun leven lang al wonen, worden verdreven. De nieuwbouw of herbouw komt ook niet beschikbaar voor niet kapitaalkrachtige beginners op de woningmarkt, want die kunnen de woningen niet betalen.

Ja, Nederland zou plat moeten voor jongerenhuisvesting. Maar dat gebeurt niet, door de invloed van speculanten en huisjesmelkers. Zelfs de Rabobank schaamt zich voor de hoge winsten en het onvermogen om voor jongeren te bouwen. We kunnen wel concluderen dat het neoliberaal systeem niet werkt.

Raf Daenen uit Middelbeers is oud-wethouder en docent maatschappelijke ontwikkeling