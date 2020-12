Schreeuwen en blaffen en andere mensen met woorden de kop afhakken omdat het je niet aanstaat

column Voor de klas: Ik kan mijn plannen voortzet­ten

10:00 Je ontkomt er niet aan in deze periode. Lijstjes, Top 2000’s, Best of’s, en ga zo maar door. Zelf ben ik rond deze data altijd licht melancholisch gestemd en mijmer een beetje over wat de afgelopen twaalf maanden zoal hebben gebracht. Kijkend naar alle ‘memes’ die ik via socal media en whatsapp onder ogen krijg, kan ik concluderen dat de overgrote meerderheid van de mensen wel klaar is met 2020. We snakken naar weer een beetje van het oude normaal, waarin we naasten zonder zorgen in de armen kunnen sluiten en waarin we een verjaardag niet via Zoom hoeven te vieren.