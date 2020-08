Schreeuwen, sneren, met deuren gooien: Waalrese politiek heeft patent op moeilijke mensen

Het is mij een raadsel hoe ze die families vinden, want hoe wanhopig moet je zijn om jouw pijnlijke privé-sores op te laten dienen als smakelijk hapje televisievermaak. Maar toch. Misschien zou Bert van Leeuwen zijn tanden eens stuk moeten bijten op de Waalrese politiek. Strikt genomen geen familie natuurlijk, maar men gedraagt zich wel als een familie. Zo eentje van de krampachtig bewaarde lieve vrede tot op gezette tijden de bom barst. Schreeuwen, sneren, met deuren gooien, of juist veelzeggend, pijnlijk zwijgen. Zo is het al jaren. Nu zijn het weer de wethouders die de burgemeester niet meer pruimen.