Shell heeft gelijk dat eerst de vraag naar fossiele energie moet worden beperkt, waarna het aanbod vanzelf volgt

Column WE MOGEN WEER!!! Volle kantoren, dichtslib­ben­de agenda's: succes mensen, pas je maar weer aan

Het begon als een zin waar je het liefst een fles champagne bij open wilde trekken. WE MOGEN WEER!!!!!! In elk bericht dook-ie wel een keer op. Bij de toneelclub en sportverenigingen. In uitnodigingen voor feestjes van vrienden. In berichten voor uitgestelde evenementen. In mails van de baas om te vertellen dat je weer naar kantoor mocht.

20 oktober