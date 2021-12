Shell onze nationale trots? Om te huilen! Om vertrek van Shell naar Londen hoeven we geen traan te laten

INGEZONDEN OPINIEEERSEL - Na de verhuizing van het hoofdkantoor naar Londen werd in veel media gesproken over Shell als onze nationale trots. Dat is toch om in huilen uit te barsten?!

Hoe trots moeten we zijn op een bedrijf dat handelt in een product dat nog veel schadelijker is dan tabak? Deze zomer heeft de rechtbank beslist dat Shell in 2030 zijn eigen CO2-uitstoot ongeveer moet halveren en zich moet inspannen om dat ook te realiseren bij leveranciers en afnemers. Shell is bovendien een bedrijf met miljardenwinsten dat tot voor kort geen winstbelasting in Nederland betaalde. Een bedrijf dat olie oppompt in Nigeria en de grond van duizenden boeren vergiftigd heeft door lekkende olieleidingen? De rechtszaak daarover heeft Shell eind vorig jaar verloren.

Misleidende reclame

Tot slot is Shell een bedrijf met misleidende reclame over hun eigen duurzaamheid? Greenwashing noemen we dat. De Nederlandse Reclame Code Commissie heeft het bedrijf daarvoor berispt en de stad New York klaagt Shell ook aan voor misleiding van haar inwoners.

Volgens Shell zelf maken deze kwesties allemaal niets uit. Shell geeft zelfs aan dat ook de dividendbelasting niet de reden van vertrek is. Even voor alle duidelijkheid: dividendbelasting wordt wel afgedragen door het uitkerende bedrijf over het dividend, maar wordt betaald door de dividendontvanger. Voor alle in Nederland gevestigde ontvangers van dividend geldt dat deze heffing verrekend kan worden met de inkomstenbelasting. Daarom wordt er door Nederlandse aandeelhouders dus in feite geen dividendbelasting betaald.

Henk Kuiken uit Veldhoven poneerde dat Rutte voor “de linkse elite met hun stemvee” door de knieën ging (ED 26-11) en dat het niet-afschaffen van de dividendbelasting verstrekkende gevolgen zal hebben. Volgens mij kennen we geen linkse elite in ons land en het woord “stemvee” is een denigrerende kwalificatie van elk kamerlid. Bovendien is Rutte nog nooit voor linkse partijen gezwicht; hooguit voor een kamermeerderheid. Daarnaast is het een feit dat de meeste landen een vorm van dividendbelasting kennen en vaak nog een hoger tarief dan in Nederland.

Werkgelegenheid

Shell heeft naar eigen zeggen maar één reden om te vertrekken uit Nederland: slagkracht. Door voortaan alleen nog maar Brits te zijn, kunnen ze makkelijker grote overnames doen. Zeker nu in de huidige tijd van energietransitie. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. In een krimpende markt (in Glasgow is op de COP26 toch gezegd dat we met zijn allen het gebruik van olie en steenkool moeten verminderen) kun je alleen nog maar groeien en meer winst maken door andere concurrerende bedrijven over te nemen.

Shell is het echt niet waard dat er een traan gelaten wordt om het vertrek naar Londen. Ook niet vanwege de werkgelegenheid. We komen in ons land heel veel werknemers te kort in talloze organisaties en bedrijven die geen vuile handen hebben.

Jeanne Adriaans uit Eersel is voorzitter Klimaatcoalitie de Kempen