Sinds kort ben ik fan van Kirsten Verdel, ook al was 1979 geen bijster spannend jaar

ColumnIk had nog nooit van haar gehoord, maar sinds kort ben ik fan van Kirsten Verdel. Ze is bestuurskundige en Amerikadeskundige en haar huis in Roelofarendsveen staat te koop, maar daar is het me niet om te doen. Nee, Verdel weet steeds razendsnel op Twitter te melden wanneer welk geboortejaar aan de beurt is voor dé prik, zodat mensen een afspraak kunnen maken nog voordat de officiële uitnodiging op de mat is gevallen.