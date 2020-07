Sinds Trump denkt iedere idioot dat hij president kan worden

Vroeger leefde je min of meer in één wereld, met de jeugd van tegenwoordig leefde je in veel werelden tegelijk, omdat ze veel verschillende werelden kenden, die samenkwamen in hun mobieltjes. Weet je met wie ik gehighfived heb?, zei ze trots. Nee, dat konden er nogal wat zijn, zelfs op een doordeweekse avond in een Belgisch gehucht. Weet je wie, met Kanye West.