Sirenes in New York, net Zuid-Franse krekels

Op weg naar een buitengebied passeerde ik een ziekenhuis, dat de laatste maanden vaker decor was bij journaal-items over het coronavirus. Sterker nog, het was een periode geweest waarin ik thuis dagelijks een aantal keren de sirenes hoorde van ambulances. Als ik toen de ogen sloot waande ik me in New York, waar dag en nacht sirenes klonken, die er voor vaste achtergrondgeluiden zorgden, zoals de krekels in Zuid-Frankrijk. Die sirenes zouden de laatste maanden ongetwijfeld nog veel frequenter en intenser hebben geklonken, want The Big Apple was zwaar getroffen door het virus.