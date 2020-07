Slachtoffer van een erkend gevaar voor de samenleving

En dat terwijl het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) maar al te goed wist dat de dader psychische problemen had. Dat was ook de reden dat het lang duurde voordat de latere moordenaar huisvesting kreeg. Toch werd de man niet diepgravend onderzocht en beschikte het COA niet over concrete gegevens over de geestesgesteldheid van de statushouder, of wilde de informatie die wél bekend was niet geven, vanwege het medisch beroepsgeheim.