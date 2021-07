Sloop van Gildebuurt in Eindhoven is handjeklap tussen Wooninc. en ‘Thuis geworden

De bewoners hebben gestemd. Een wonderlijke uitslag: 49% voor sloop 49% voor renovatie en 2% neutraal. Bij woningbouwvereniging Wooninc, fervent voorstander van sloop, kan een feestje worden gevierd. Ook bij woonstichting ‘Thuis is de blijdschap groot. De uitruil van woningen kan beginnen. ‘Thuis ontvangt het complex Gildebuurt met 119 woningen en 30 kamers in studentenhuizen. Weer verdwijnt er een stuk Oud-Eindhoven dat plaats maakt voor nieuwbouw met appartementen. Maar hebben de bewoners wel een eerlijke keuze gehad of is er sprake van een gestuurd plan van beide corporaties?

Procedure midden in de corona-tijd

Hoe heeft het zover kunnen komen dat de helft van bewoners van de Gildebuurt in deze tijd met de krapte op de sociale woningmarkt geloven dat ze erop vooruit gaan als ze kiezen voor sloop/nieuwbouw wat betreft huis, tuin en huurprijs. Zij hadden ook voor renovatie kunnen kiezen. Dan weet je wat je krijgt.

Het tempo van deze transitie lag erg hoog. Midden in de corona-tijd werd de procedure in een half jaar doorlopen met een zoom-vergaderingen voor de klankbordgroep. Daardoor werd voorkomen dat bewoners fysiek met elkaar hierover konden overleggen. De actieve bewoners gaven zich hiervoor op en daar was de grote meerderheid voor renovatie.

De nieuwbouwplannen blijven vaag en roepen alleen maar vragen op. Desondanks kiest de helft van de bewoners voor sloop/nieuwbouw. Nader onderzoek leerde mij dat juist deze stemmers de nieuwkomers en bewoners met kinderen zijn die hun kans grijpen om zo aan grotere huisvesting te komen.

Quote Door de wonderlij­ke uitslag gaan bij de bewoners de haren overeind, de geloofwaar­dig­heid van de uitslag wordt in twijfel getrokken Nelly Jansen

Het voorstel van de Huurdersorganisatie om tot drie keuzes te komen waarbij er gekozen kon worden voor sloop/nieuwbouw of renovatie maar ook voor ‘Ik wil weg uit de wijk dus geef mij urgentie’ - zonder effect op de definitieve uitkomst - werd direct afgeserveerd. Achteraf gezien wisten beide corporaties dat daar hun winst te pakken was. Deze groep kreeg van de wooncorporaties het advies om voor sloop te stemmen om zo via de urgentielijst in aanmerking te komen voor een grotere woning. Weten dat je huurtoeslag krijgt bij de hogere huren geeft het laatste zetje.

Sommige bewoners voelen zich daar nu al over misleid. Want of dat in deze overspannen tijd van de huizenmarkt gaat lukken? Alle bewoners van de Gildebuurt komen nu op de urgentielijst. Zij voegen zich bij de rest van de Eindhovense woningzoekenden met maatschappelijke problemen en medische of sociale urgentie. Uiteindelijk hebben deze bewoners de toekomst van de Gildebuurt bezegeld.

Studentenhuizen uit de wurggreep

De procedure van de stemming riep veel vragen op. De studentenhuizen in de Gildebuurt kregen het voor elkaar om zich op het laatste moment los te wringen uit deze wurggreep, onder voorwaarde dat zij zich moesten onthouden van stemming. Dat betekende vrijwel zeker vijf stemmen minder voor de optie renovatie. Zonder overleg met de Huurdersorganisatie voerde ‘Thuis kort voor de stemming deze wijziging nog door.

Een kieswijzer moest, vóór de stemming tijdens een individuele afspraak, per se doorlopen worden. De uitkomst zette menig huurder op het verkeerde been, omdat het leek alsof die bepalend was voor de stem.

Ironisch genoeg moest een lid uit de Huurdersorganisatie vertrekken omdat ze het verwijt kreeg van Wooninc. dat zij niet neutraal was omdat ze actie voerde voor renovatie. Twee petten op dat kon niet, was de redenering. Terwijl Wooninc. dit op haar manier ook doet, als voorstander van sloop.

Door de wonderlijke uitslag gaan bij de bewoners de haren overeind staan. De geloofwaardigheid van de uitslag wordt in twijfel getrokken. Juist de actieve trouwe huurder die zich verantwoordelijk voelt voor de leefomgeving voelt zich nu in de kou gezet. Zij zorgden ervoor dat hun huis niet werd uitgewoond, ondanks het feit dat Wooninc. al 15 jaar nauwelijks meer iets aan onderhoud heeft gedaan.

Nelly Jansen is bewoner van de Gildebuurt in Eindhoven