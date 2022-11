Sméagol brengt de rest van zijn miserabel leven glimlachend door

INGEZONDEN OPINIE Mening | Gezond team zorgt voor meer werkgeluk; 42% van de werknemers wil maatrege­len tegen werkstress

EINDHOVEN - Het is de week van de werkstress. Goed dat hier aandacht voor is, want volgens TNO vindt 42% van alle werknemers dat er maatregelen nodig zijn tegen werkstress.

20 november