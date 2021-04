Sneltest, het woord alleen al was genoeg er van af te zien

INGEZONDEN OPINIE Kasseien in de Kempen zorgen juist voor veiligheid

26 maart NETERSEL-CASTEREN - In het artikel ‘Bladel pakt kasseiweg Netersel-Casteren aan’ (ED 15-3) staat dat de gemeente Bladel overweegt om op delen van de weg ander materiaal, zoals asfalt of beton, te gebruiken. Onnodig, en zonde bovendien. Want juist de karakteristieke keien van de Kempen passen perfect bij een mooie en verkeersveilige dorpsomgeving.