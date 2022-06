Snuf en Snuitje wisten al dat echte parels gemakkelijker mee te nemen zijn en minder traceerbaar dan schilderijen

Column Peter Gillis die tegen het gemeente­huis plast? Veel mensen vinden dat vrees ik best grappig

Zou het vakantie-imperium van Peter Gillis nu dan toch echt wankelen? Verschillende gemeentes doen in ieder geval hard hun best hem aan te pakken. De gemeente Cranendonck is bijvoorbeeld van plan de horecavergunning voor een park in Soerendonk te weigeren omdat er ‘ernstig gevaar bestaat’ dat Gillis de vergunning zal misbruiken voor criminele doeleinden. Andere gemeentes hopen Cranendonck te volgen.

15 juni