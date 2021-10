Sociaal en duurzaam Brainport vraagt daden na mooie woorden; maatschappelijke vraagstukken aanpakken

Eva de Bruijn

Onlangs gooide oud-burgemeester Rob van Gijzel een steen in de Dommel door te pleiten voor een Brainport-aanpak voor woningnood en sociale problematiek in Eindhoven. Het is belangrijk als grote bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen voor grote maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering, woningnood en de groeiende ongelijkheid. Dat vraag om een heroriëntatie op de rol van de Brainport-samenwerking: van winst naar brede welvaart.

Centrum voor innovatie en technologie

Onder de vlag van ‘Brainport Development’ wordt in Eindhoven samengewerkt tussen overheid, bedrijven en kennisinstellingen. Het doel: het positioneren van de regio Eindhoven als centrum voor innovatie en technologie. Door partijen als gemeente, ASML en TU Eindhoven samen aan één tafel te zetten, kan er beter worden samengewerkt. Met succes: Eindhoven staat na het vertrek van Philips eind jaren ’90 opnieuw op de kaart en de werkgelegenheid is booming.

Toch wordt de keerzijde van dit succes steeds meer voelbaar. Een pijnlijk voorbeeld is een campagne die Brainport Development vorig jaar startte. Onder het motto ‘Stop het wachten op die Amerikaanse droom’ probeerde zij ICT-ers uit Sillicon Valley te lokken naar Eindhoven. De campagne werd verwelkomd door het bedrijfsleven, waar een groot tekort is aan ICT-ers en hun vacatures niet ingevuld kunnen worden.

Quote Voor wie is de Brain­port-samenwer­king nu een oplossing: voor het bedrijfsbe­lang of het algemeen belang? Eva de Bruijn

Maar deze campagne ging helemaal voorbij aan de realiteit waar veel Eindhovenaren nu mee kampen: de enorme woningnood. Het laat zien hoe er soms sprake is van twee parallelle werkelijkheden. Het roept de vraag op voor wie de Brainport-samenwerking nu een oplossing is: voor het bedrijfsbelang of het algemeen belang?

De komende jaren worden nog vele miljoenen in de regio Eindhoven geïnvesteerd. Het Rijk heeft de Brainportregio immers aangewezen als één van de drie economische groeiregio’s van Nederland. Die euro’s dienen naar een Brainport-samenwerking te gaan die functioneert als middel om maatschappelijke problemen op te lossen. Eindhoven heeft een fantastische positie om met innovatie en technologie een alternatief te bieden voor de fossiele economie, zoals de andere Mainports Schiphol en de Rotterdamse haven. Voor dat alternatief heb je zowel overheid, bedrijven, kennisinstellingen als inwoners nodig. Maar dan wel met het juiste uitgangspunt: het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering, woningnood en de groeiende ongelijkheid.

Duurzaamheidsambities

Gelukkig krijgt dat besef steeds meer steun. In Eindhoven landt steeds meer de gedachte om brede welvaart voor inwoners centraal te stellen boven de groeigrafiekjes. Ook op het gebied van verduurzaming zien we veranderingen. Onlangs zegde Brainport toe meer duidelijkheid te bieden over haar duurzaamheidsambities na een kritische brief van Milieudefensie en druk vanuit de Eindhovense gemeenteraad.

Binnenkort wordt duidelijk in hoeverre Brainport écht haar koers gaat verleggen. Het jaarplan dat binnenkort naar buiten komt moet worden getoetst op duidelijke doelen op het gebied van klimaat, wonen en ongelijkheid. We willen dat Brainport dan écht laat zien dat het gaat om een innovatieve regio die werkt voor mens en milieu.

Eva de Bruijn uit Eindhoven is raadslid voor GroenLinks