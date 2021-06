Sociale media verminderen geluksgevoel bij gebruikers en zijn een gevaar voor de democratie

Nieuwe technische snufjes hebben ook vaak een negatieve kant. Een goed voorbeeld is het wereldwijde gebruik van sociale media. Recente wetenschappelijke studies (S.Zuboff “The Age of Surveillance Capitalism”, 2020 en J. Lanier “Tien argumenten om je sociale-media-accounts nu meteen te verwijderen”, 2018) geven een ontluisterend beeld van de negatieve gevolgen van het gebruik ervan.

Beide boeken stellen kritische vragen over de invloed van de sociale mediagiganten op het gedrag van gebruikers. De oprichters van Google en Facebook wisten in minder dan 20 jaar vanuit het niets tot de hoogst geprijsde beursfondsen uit te groeien. Beide bedrijven waren wars van regelgeving door de overheid, gebruikten vele trucs om belasting te ontgaan en beperkten het stemrecht van hun externe aandeelhouders tot een minimum.

Gratis beschikbare gig data

Deze enorme stijging was mogelijk omdat beide bedrijven gebruik maakten van gratis beschikbare gig data die gebruikers door het gebruik van de zoekfunctie en het plaatsen van berichten op sociale media voor hen op internet achterlaten. De zogenaamde ‘data mining’ was mogelijk door de ‘tools’ van artificiële intelligentie toe te passen op deze immense data. Deze digitale bewerking produceert aansporingen -- ‘nudges’, een soort dopamine -- met het doel het gedrag van individuele gebruikers voorspelbaar te maken. Voor elke gebruiker wordt een doelgericht profiel samengesteld. De gebruiker is niet de klant, maar de adverteerder, die voor deze diensten grof betalen.

De Tech bedrijven maken gebruik van de in de psychologie ontwikkelde ‘behavioral science’: individuele personen kunnen door stimulering tot bepaalde acties aangezet worden. Nieuw is dat deze bedrijven groepen van personen kunnen beïnvloeden om bijvoorbeeld dingen of diensten te kopen of bijvoorbeeld stemgedrag te beïnvloeden. Beide auteurs voorspellen dat deze ontwikkeling zal leiden tot het einde van de democratie.

Quote Platforms op internet kunnen niet aansprake­lijk gesteld worden voor onjuiste berichtge­ving op deze platforms; mediabe­drij­ven, kranten en tv-kanalen zijn wel aansprake­lijk als zij onjuiste informatie aan het publiek doorgeven Joop Roes

De Amerikaanse wetgever maakte in 1996 de weg vrij voor de platforms als Google en Facebook, maar ook de miljoenen andere websites. Platforms op internet kunnen niet aansprakelijk gesteld worden als gebruikers onjuiste berichtgeving op deze platforms plaatsen. Dit is een schrijnende tegenstelling met mediabedrijven, kranten en tv-kanalen, die wel aansprakelijk gesteld kunnen worden als zij onjuiste informatie aan het publiek doorgeven. Het gevolg is dat nepnieuws op internet platforms nu dreigt te overheersen. Opvallend is dat vooral negatieve berichtgeving, ook al is het ongefundeerd, sterk uitvergroot wordt, omdat dit veel aandacht trekt en dus goed is voor de adverteerders!

Verslaving vergelijkbaar met die aan drugs

Het grootste risico voor gebruikers is de verslaving aan het sociale medium, vergelijkbaar met de verslaving aan drugs, nicotine, alcohol en het gokken. Door deelname aan de sociale media worden veel gebruikers aangespoord tot asociaal gedrag. Ook komt hun empathisch vermogen onder druk te staan. Volgens de auteurs vermindert ook het geluksgevoel van de gebruiker van sociale media. Zeer ernstig is dat sociale media politiek bedrijven op den duur onmogelijk maakt. Immers ‘fake’ nieuws overheerst op de platforms. Dit is vooral alarmerend omdat voor veel gebruikers het sociale media platform de enige bron van informatie is.

De ontwikkeling is alleen nog te stoppen door gerichte wetgeving voor deze platforms. De EU is op de goede weg met wetgeving die een veilige digitale ruimte creëert en waar de fundamentele rechten van gebruikers van digitale diensten worden beschermd. De Amerikaanse wetgever onderzoekt momenteel de situatie en dwong de Tech bedrijven in 2020 onder ede vragen te beantwoorden aan leden van het Congres in de VS.

Joop Roes uit Eindhoven is econoom en hield over dit onderwerp een lezing voor Probusclub Eindhoven