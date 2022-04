Soms had je genoeg van de ellende, van de oorlogswaan en waanzin van de dag

Reuring op de redactie­vloer, waar veel tegelijk verandert

We zoeken een nieuwe hoofdredacteur, vandaag staat de wervingsadvertentie in de krant. ‘We’ houdt in dit geval daadwerkelijk in dat de redactie een stem heeft in die zoektocht. Een voorrecht dat werknemers in veel bedrijven niet hebben; in de journalistiek gaan sommige dingen (gelukkig) net even anders.

