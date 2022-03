Soms moet je je hoofd even de kans geven om te ontsnappen

ColumnIn vergelijking met Oekraïne valt alles in het niet. Ik was vorige week bijvoorbeeld bezig met een stukje over ons plan voor een nieuwe keuken. Vol sneren over gehaaide keukenboeren natuurlijk, over hoe ze tijdens zo’n verkoopgesprek minstens drie keer doen alsof ze met hun baas gaan overleggen over ‘een speciale prijs’ maar ondertussen gewoon op de wc de Voetbal International gaan zitten lezen.