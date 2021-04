Soort van ‘op stap’

Het had niet veel gescheeld of we hadden gewoon op het terras mogen blijven zitten, maar dat ging niet door. 21 april was te vroeg. Wie had ooit iets anders kunnen denken? Maar haha, een week later kan het wel, hoewel het qua besmettingscijfers en in de ziekenhuizen echt niet beter gaat. Wie heeft dit kunnen bedenken? Ik gun het de horeca-ondernemers van harte en ik hoop dat het goed zal gaan, maar ik heb mijn twijfels. Laten we hopen dat het, net zoals in Spanje, goed gaat. Maar Spanje is dan ook het land van de terrassen las ik in deze krant. Wij zijn dat natuurlijk niet zo gewend en worden gek als het weer kan.